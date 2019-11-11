Çukur 76. bölüm fragman (ÇUKUR 76. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur'un 75. bölümü büyük heyecana sahne olurken Çukur 76. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor!

Çukur 75. bölümde neler oldu?

Çukur 11 Kasım Pazartesi 75. bölümünde Yamaç ve Selim Akın ile hesaplaşıyor. O sırada Yamaç’ın ‘O kapıdan asla içeri giremeyeceksin’ demesi ile heyecan zirve yapıyor.

Aliço ile babası Yavuz Çoban’ın sahneleri de izleyicilere nefes kestirtti. Aliço, babasına silah doğrultuyor. Öte yandan Medet ise hapishanede Vartolu’yu yalnız bırakmıyor. Kutay’a sarılan Akın ise bu hareketiyle izleyenleri şaşırtıyor.

Öte yandan Çukur’un son bölümünde Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban arasında yüzleşme gerçekleşiyor. Şimdi herkes ‘Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Yamaç ve Nehir arasında yakınlaşma da dikkatlerden kaçmıyor.

Çukur 76. Bölüm fragmanı

Çukur 76. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içine ekleyeceğiz…

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu Salih

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Kubilay Aka: Celasun

Necip Memili. Cumali Koçovalı

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

Çukur dizisine yeni oyuncuları arasında Hazal Subaşı ve Damla Sönmez yer alıyor. Ayrıca usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.