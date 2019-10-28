Çukur 74. bölüm fragmanı! (ÇUKUR 74. BÖLÜM İLK SAHNE)

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin 73. bölümü sevenleri tarafından çok beğenildi. Başrollerine Aras Bulut İynemli Deniz Dilan Çiçek ve Erkan Kolçak Köstengil'in yer aldığı dizinin 74. bölüm fragmanı ise merak konusu oldu.

ÇUKUR 74. BÖLÜM FRAGMANI!

Çukur 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV fenomen dizisi Çukur 74. bölüm fragmanı merak ediliyor. Çukur 3. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni sezonda neler olacak. Çukur son bölüm tanııtmı çıktı mı? Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi yıldızların yer aldığı Çukur'un yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 73. BÖLÜM ÖZETİ...

Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın’la ilgili verdiği haberle Yamaç’ı şoke ediyor.

ÇUKUR'DA YENİ İSİM!

Ünlü oyuncu Ferit Kaya, Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölümünde yer aldı.

Kaya'nın canlandırdığı karakterin ismi ise Murtaza oldu. Son olarak Yedinci Koğuştaki Mucize filminde ve Kuzgun dizisinde izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu, bundan sonra Çukur'da boy gösterecek.

Ferit Kaya Kimdir?

24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır'da hayata gözlerini açan Ferit Kaya, 35 yaşındadır. Ayrıca Balık burcudur. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı mezunu olan başarılı oyuncu, sanat dalı bölümünü bitirerek mesleğe atılmıştır. Kaya'nın kariyeri 2006 yılında başladı. Bu yıldan itibaren birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Başarılı oyuncu Mavi Gözlü Dev sinema filmindeki “Balaban” rolündeki performansıyla ile 19. Ankara Film Festivali’ nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ve 14. Çasod Ödülleri’ nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Ayrıca Zeynep’in Sekiz Günü, Ali’ nin Sekiz Günü, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Gecenin Kanatları, Bu Son Olsun, Niyazi Gül Dörtnala, Dar Elbise, Ölümlü Dünya gibi sinema filmlerinde de kendine yer buldu. Dizi olarak Yersiz Yurtsuz, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Menekşe ile Halil, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Familya, Adı Efsane, Dayan Yüreğim gibi yapımlarda yer aldı.







