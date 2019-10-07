Çukur 72. bölüm fragman (ÇUKUR 72. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur'un 71. bölümü büyük heyecana sahne olurken Çukur 72. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur son bölüm izle 71. bölüm sansürsüz izle | Çukur'un son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İzleyiciler tarafından çok sevilen ve kendine has hayran kitlesi bulunan Çukur yine muhteşem bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenlerin tadı damadığında kaldı. İzleyemeyenler ise çok üzüldü. Hal böyle olunca dizinin sevenleri internette arama motorlarına başvurdu. Arama motorlarına "Çukur son bölüm izle, Çukur sansürsüz izle, Çukur 71. bölüm izle" cümlelerini yazan izleyiciler, diziyi izleyebilmek için kaynak aradı.

Çukur 71. bölümünde neler oldu?

Çukur dizisi başladığı günden itibaren Türkiye’nin fenomen dizilerinden biri haline geldi. Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur Pazartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı dizide aksiyon hiç bitmiyor. Çukur 71. bölümde ise heyecan yine doruk noktasındaydı. Çukur takipçileri Çukur 72. bölüm fragmanını merak ediyor!

Çukur hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Çukur dizisi Pazartesi akşamları saat 20.00'de Show Tv ekranlarından yayınlanıyor.

Çukur 71. bölümde ne olmuştu?

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Çukur 72. bölüm fragmanı!

Çukur'un 3. sezon 5. bölüm fragmanı haberimizde yer alacak. İzleyicilerin büyük heyecanla beklediği Çukur 72. bölüm fragmanı haberimizde...

VARTOLU'YA BEKLENMEDİK YARDIM

Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelecek.

ALİÇO VE YAMAÇ NE YAPACAK?

Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç'a ulaşmaya çalışacak.





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