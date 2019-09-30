Çukur 71. bölüm fragman! ÇUKUR 71. BÖLÜM İLK SAHNE...

Çukur yeni bölümünde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çukur’un yayınlanan son bölüm fragmanında, Yamaç son hedefi olan Efsun’a silah doğrultuyor. Vartolu kaldığı hapishanede sorunlar yaşamaya devam ederken cezaevinden kaçan Cumali ise intikam ateşi ile yanıp tutuşuyor.

Çukur 70. Bölüm Özeti!

Kardeşinin ölümüyle birlikte çılgına dönen Azer, Akın ile iş birliği halindedir. Babasının yanında kalmak istemeyen Aliço bir an önce Çukur’a geri dönmek isterken, Yamaç da düşmanlarından tek tek hesap sormaktadır. Yamaç’ın bu seferki hedefi Timsah’tır.

Babasının katilinin peşinde iz süren Vartolu’yu hapishanede bir sürpriz beklemektedir. Cezaevinden kaçan Cumali ise babasının ölümünden hemen sonra ortalıktan çekilen Çizgili Kenan’ın peşindedir. Yamaç ise düşmanlarını ayıklamaya çalışırken çok büyük bir tehlikenin içerisine düşer.

ÇUKUR 71. BÖLÜM FRAGMANI!

Yamaç son bölümde Timsah’ı öldürmeyi başardı. Efsun’un fotoğrafını yakan Yamaç için sırada kim olduğu merak ediliyor. Gözler Efsun’a çevrildi. Tüm bu intikam serisinde dikkat çeken detay ise Yamaç’ın intikam aldığı her yerde imza olarak babası ile özdeşleşen tespihi bırakması!





ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu Salih

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Kubilay Aka: Celasun

Necip Memili. Cumali Koçovalı

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI

Çukur dizisine yeni oyuncuları arasında Hazal Subaşı ve Damla Sönmez yer alıyor. Ayrıca usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

Çukur'a Bomba Transfer!

Güzel Oyuncu Çukur Kadrosunda! Reyting rekortmeni Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna başarılı oyuncu Damla Sönmez dahil oldu. Ekranlarda fırtına gibi esen Çukur'a yeni sezon için sürpriz bir transfer daha yapıldı. Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisiyle bir süredir dijital platformda kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, yeni sezonda Çukur'da yer alacak.





Çukur dizisinin konusu nedir?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.











