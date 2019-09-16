Çukur 68. bölüm özeti! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı izle...

Çukur, Pazartesi akşamı 3. sezonun 1. bölümüyle ekrana geldi. Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç babası İdris Koçovalı’yı vurmak zorunda kaldı!





Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.

İdris Koçavalı öldü!

Çukur dizisinde İdris Koçavalı hayatını kaybetti. İdris Koçavalı ölümü sonrası Ercan Kesal'a veda bölümü ekranlara geldi. Ercan Kesal sevilen dizide adeta şok ederek ölerek diziden ayrıldı. Çukur bu ayrılık sonrası artık tüm evlatlar babalarının intikamı için yaşayacak.

Çukur 69. Bölüm Fragmanı İzle!

68. bölümü büyük bir heyecan sahne olan Çukur'un yeni bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. Çukur 69. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak!