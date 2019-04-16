Çukur 62. bölüm fragmanı (ÇUKUR 62. BÖLÜM İLK SAHNE)

Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin bu haftaki bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur'da Sena Koçovalı'nın ardından yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizide bu hafta aksiyon doruktaydı. Şimdi izleyiciler merakla Çukur 62. bölüm fragmanını bekliyor.

YAMAÇ, YÜZÜKLÜ'YLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü'nün, Yamaç'a Sena'nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç'ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR'A YENİ DÜŞMAN

Sedat'ın hayatını kaybetmesi Çukur'a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü'ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç'a ulaşabilmek ve Sedat'ın intikamını alabilmek için Çukur'da ortalığı karıştıracak.

BAYKAL, YAMAÇ'I ARIYOR

Vartolu Salih'in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal'dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal'a odaklandığı bölümde Timsah'ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek.

Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak.

Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç Koçovalı ( Aras Bulut İynemli )

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.





1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

İdris Koçovalı ( Ercan Kesal )

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı.









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