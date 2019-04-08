Çukur 61. bölüm fragmanı (ÇUKUR 61. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 60. bölüm izle! Show TV'nin heyecan dolu dizisi Çukur pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sezon finali tadında yeni bölümde Sena'nın ölmesi sonrasında Koçovalılar ve Çukur'da yas ilan ediliyor. Göz yaşlarının sel olduğu 60. bölümde Yamaç sevdiği kadını kayberderken, intikam hırsı içini yakıp kül etmektedir. Olanlardan Mahsun'u sorumlu tutan Yamaç'ın ilk hedefi yine o olacaktır. İdris'in ve Aliço'nun Sena'nın cansız bedenini gördüğü sahneler izleyenleri duygulandırmayı başarıyor.

Çukur 61. bölüm fragmanı!

Final havasında geçen Çukur'un 60 bölüm özeti haberimizde yer alırken Çukur 61. bölüm fragmanı da haberimizde yerini alacak!

ÇUKUR'DA AYRILIK!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da başrol oyuncularından bir ismin ayrıldığı öğrenildi. İki sezondur ekranlarda olan ve her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor. Mayıs ayının sonunda sezon finali yapması beklenen diziyi, Gökhan Horzum kaleme aldı. Dizinin son bölümlerinde konuk oyuncular arasında yer alan Menderes Samancılar, Onur Saylak ve Ali Sürmeli gibi isimler de dikkatleri çekmeyi başardı. Dizi kadrosunda sürpriz isimler konuk oyuncu olarak yer alırken, dizide Yamaç karakterinin eşi Sena Koçovalı’nın diziye veda ettiği öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz Çukur’a Veda Etti

Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği Sena Koçovalı karakterinin son bölümde başına silah dayandığı görülmüştü. Başarılı oyuncunun senaryo gereği diziye veda ettiği belirtiliyor.



