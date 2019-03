Çukur 57. bölüm fragmanı (ÇUKUR 57. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 56. Bölümde (Son Bölüm) Neler Oldu?

Koçovalılar ve Uluç arasında bir bağ oluşturulmak istenir. Akrabalık bağıyla daha da güçleneceğini düşünen taraflar Cumali ve Damla'nın evliliğini münasip görürler. Sadece formalitede kalması şartıyla Damla evliliği kabul eder. Fakat Cumali'nin gönlünde, aklında yıllar geçtikçe daha da büyüyen aşkı Yıldız vardır. Öte yandan Mahsun Çeto'ya sırtını döner. Çeto ise Mahsun'u geri kazanabilmek için Baykal Bey'in yanına gider. Aradığı desteği bulamayan Çeto, hem sinirlenir hem büyük hayal kırıklığı yaşar. Yamaç ise Çeto'nun peşinde, büyük patrona ulaşmak için an be an takiptedir. Kabuğuna çekilen, yaşadığı bunalımdan, depresyondan kurtulamayan Mahsun, her şeyin başladığı yere gitmek ister. Yalnız gitmekten çekinen Mahzun, Sena'nın da yanında olmasını, onun varlığıyla gücünü toplayabileceğini düşünür. Ayrıca Düğün telaşı içinde olan Koçovalılar'ı kötü bir sürpriz beklemektedir. Yenilgiyi, yalnızlığı, zayıflığı hazmedemeyen Çeto, büyük bir katliam için düğmeye basıyor. İntikam için kolları sıvıyan Çeto adamlarını toplayıp, Koçovalılar'ı en mutlu günlerinde ikinci kez yaralamak için silahlanıyor.





Çukur 57. bölüm fragman!

Yamaç'ın tüm uyarılarına rağmen Cumali ile Vartolu geçmişten gelen sır ile Çeto'yu kızdırmaya devam ediyor.Koçoalılar ile Karakuzular arasında yapılan anlaşmayı bozan Çeto ise Cumali ile Damla'nın düğününe saldırıyor.Uluç'un, Damla’ya “Tek bir imza, sadece formalite!” sözleri merak uyandırıyor. Kemal'in Karakuzular ile yaptığı kavga sahnesi ise izleyenleri ekranlara kilitleyecek.Sena risk almaya devam ederek Mahsun ile buluşmaya gidiyor.Çeto geçmişten gelen sırrının ortaya çıkmasının ardından tek başına intikam almaya karar veriyor

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve 56. bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisinin 57. bölüm ilk sahnesi ve fragmanı merak ediliyor. Çukur 57. bölüm ilk sahne veya fragman izle!

