Çukur 53. bölüm fragmanı (ÇUKUR 53. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çukur 52. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 19. bölümde; İdris, Karakuzular ile ilgili gelen teklifi geri çeviriyor. Sena Fikret olarak bildiği Mahsun ile yüzleşiyor. Yamaç’ın yaptığı şaka Emmi’nin aklını başından alıyor. Yamaç ve Meliha ilk kez karşı karşıya gelirken Yamç’ın sözleri Meliha’yı şoke ediyor. Yamaç ve İdris Karakuzular ile ilgili aldıkları kararı Cumali, Seli,m ve Vartolu’ya açıklarken gerilim artıyor. Peki Çukur 53. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur 53. bölüm ilk sahne...





ÇUKUR 53. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlandı. İşte Çukur 53. bölüm ilk sahne...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 52. BÖLÜM ÖZETİ…

Karakuzular Çukur’a girer. Onları Yamaç ve diğerleri karşılar. Çeto, Yamaç’a Çukur Karakuzular’ın değil, Koçovalılar’ın değil. Çukur kimin yahu?” der. Olaydan bir gün önce İdris ve Emmi’nin gittikleri yerde bulunanlar arasında Çeto da vardır. İdris orada bulunanların tek tek kim olduğunu bilir ancak Çeto’yu tanıyamamıştır. İdris’e ne istediklerini anlatırlar. Olayın iç yüzü bambaşkadır. Çeto teklifi yapanlara gözdağı verir ve onlardan birini Baykal diye biri ile görüştürür.