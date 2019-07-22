Orta sahada merkeze Jean Michael Seri’yi transfer eden Galatasaray, ön libero için de arayışlarını sürdürüyor. Fernando Reges’in yerini doldurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar gündemine bir kez daha Brezilya’da Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar’ı aldı.

Kırmızı- Siyahlı ekipten ayrılmak isteyen ve kendisine sunulan zam tekliflerini reddeden 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa’ya gitmek istediğini söylemişti. Şimdi ise Aslan, Kolombiyalı için bastırıyor.

Terim çok istiyor

26 yaşındaki yıldız, teknik direktör Fatih Terim’in de kadroda görmek istediği isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray’da forma giymeye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Zaman zaman uzaktan şutlarıyla etkili olan Cuellar, yüksek pas verme yüzdesine ve top kapma becerisine sahip. Tecrübeli ön liberonun eksiği ise kısa boyu nedeniyle kafa topları.