Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cudi Cup'ın açılış törenine katıldı. 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile Şırnak'ta dün start alan organizasyon Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44'ü erkek 37'si kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Düzenlenen açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

CENGİZ DURMUŞ: DÜNYANIN GÖZÜNÜN BURADA OLDUĞU BİR TURNUVAYI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Cudi Cup'ın festival havasında gerçekleştirildiğini kaydeden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Spor bakanlığımızın sporu tabana yayıyoruz talimatıyla stratejiler belirledik. Nasıl olacaktı ve aynı zamanda zincir halkalarını oluştururken dünyanın merkezinde nasıl yer edecektik önemli planlar yaptık. Biz de inancımız olan tenisin 'ben yapıyorsam herkes yapabilir' anlayışıyla çıktığımız yolda herkes tarafından oynanabilen spor olduğunu gösterme anlamında bakanımızın talimatıyla yola çıktık. Şırnak özelinde yerel yönetimlerle neler başarılabileceğinin bir örneğini bu turnuva ile gördük. Bugün Şırnaklı 8 kızımız uluslararası turnuvada yer alıyor. Birlikteliğin, sevginin, dostluğun, barışın en önemlisi centilmenliğin sporcularımızın rakibini yenerken bile korunması tenisin Anadolu'nun bir parçası olduğunu gösteriyor. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum her zaman yanımızda oldu. Yerel yönetimleri çok önemsedik sizlerin talimatıyla. Burada Şırnak'ta derme çatma tenis oynanırken valimizle bunun hayalini kurduk ve çok şükür ki dünyanın gözünün burada olduğu bir turnuvayı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

MEHMET YARKA: ŞIRNAK SPORDA HER GÜN GELİŞİM GÖSTERMEKTE

Geçtiğimiz sene Şırnak'ta tenis turnuvasını ulusal olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Bugün çok duyguluyum 1 yıl gibi kısa sürede Şırnak son yıllarda huzur ortamı doğduktan ve yerel seçimleri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kabinenin burada festival anlamında etkinlikleri oldu. Birliktelik ve uyum her zaman başarı getirir. Valisi, milletvekilleri ve bütün birimleri ile bir aradayız. Şırnak çok çekti, bu gençler zamanında çok çekti. Top seslerinden barut kokusundan bu gençlerin spor yapma olanağı yoktu. Spordaki her dalda Şırnak gün be gün gelişim göstermekte. Sporun birleştirici gücü vardır. Spor yapan birinde kötü söz, kin olmaz" dedi.

ŞIRNAK VALİSİ ALİ HAMZA PEHLİVAN: CUDİ CUP, BİR HAYALLE BAŞLADI

Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı'nın binlerce yıllık tarihi olduğuna değinerek, "Şırnak, üzerinde sayısız medeniyetler yaşamış son 40 yıldır terörle mücadelenin en keskin olduğu yerlerden. Her yerinde kahraman Mehmetçiğimizin, korucularımızın, polislerimizin izleri var. Onların o mücadelesi olmasa bugün bu organizasyonu yapamıyor olacaktık. Son yıllardaki mücadelenin kalıcı olması anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla güvenlik konseptleri oluşturuldu. Cudi Cup, bir hayalle başladı ve bugün uluslararası bir organizasyonu yapıyoruz Tenis federasyonu başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz de yerelde valiliğimiz bağlı kurumlarımızla işin içinde olamaya gayret ettik. Burada sporun birleştirici gücünü organizasyona aktardık. Genç Türkiye'mizin genç bir iliyiz. Yaş ortalamamız 21 ve her geçen gün sporcu sayımız artıyor. 3-4 yıl öncesinde 20 binli rakamlardayken 50 bin bandına neredeyse yaklaştık. Bunlara tesislerle desteklemeyle oluyor. Elimizden geldiğince gençlerimizi tesislere yönlendiriyoruz. Benim için de bu hafta bir veda haftası oldu. 3 yıl hizmet etmeye gayret ettik gururla şerefle onurla Şırnak ilimizde bir taş üzerine bir taş koyabildiysek onurunu yaşadık" şeklinde konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: BU GÜZEL İMKANLARI YUKARILARA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cudi Dağı'nda bayram havası olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik haftasının coşkusu, heyecanı var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü ile gençlerin motivasyonu ve heyecanı ile halkımızın mutluluğu ile çiçekler açıyor. Bu güzel imkanları tıpkı bugüne kadar birlikte inşa ettiğimiz ve geliştirdiğimiz gibi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Gençlik haftasını ve 19 Mayıs'ı kutluyorum. Cudi Cup vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız değerli sporcularımıza mutlulukla hatırlayacakları turnuva diliyorum. Bir hayalin gerçekleştiğini ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaşıyoruz. Hiçbir hayal sadece o hayali kurarak gerçekleşmez. Hayallerin gerçeğe dönüşmesinin tek bir kuralı vardır; inanmak ve o inancın peşinden yılmadan koşmak. Bu tablo, bu inancın alın terinin cesaretin ürünü. Bunu birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

"BU ORGANİZASYON EMEĞİN ÜRÜNÜ"

Bakan Kasapoğlu, gayretle yeni sporcular kazandıracaklarını ifade ederek, "Bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracaklar. Bu organizasyon emeğin ürünü, Tenis Federasyonu başkanına teşekkür ediyorum. Spor dünyadaki en birleştirici olgulardan bir tanesi. Spor demek centilmenlik demek. Sonuçtan bağımsız rakibe saygı duymak empati kurmak demek. Burada bu tesislerimizle uluslararası standartlardaki kortlarımız diğer tarafta yarı olimpik havuzumuz, Şırnak Üniversitesi kampüsünde. Tesislerimiz ve imkanlarımız ile sadece spor iklimini yaşatmıyoruz, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Bu bölgede huzursuzluk çıkarmak isteyenlere bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda devlet millet el ele aydınlık yarınlar için verilen mücadelenin pek çok şahidi var. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşılamaz denilenleri aştık, konulan tüm engelleri birlikte yendik, yenmeye de hazırız. Birilerinin makus kaderi böyledir diyerek huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler istikrarın refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınları sembolü. Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'den Kars'a, Kars'tan Edirne'ye tesislerimiz yükselmeye devam ediyor. Tüm halkımız nerede yaşıyorsa, tüm eserlere aynı şekilde erişecek. Devletimizin eli 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Anadolu'nun birbirinden kıymetli evlatlarının sahip oldukları güçlenecek. Geldiğimiz bu seviye asla azımsanmayacak ve daha güçlü yarınlara hazırlık anlamında da bir seviye. Bir yandan modern devasa tesisleri inşa ederken mahalle ve köylerimize butik alanlar kazandırıyoruz. Sporun nesilden nesle aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye son 20 yılda eğitimden sağlığa, altyapıya, ekonomiye her alanda devrimi gerçekleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan desteği ile tesis devrimi de gerçekleştirildi. Ülkemizde lisanslı sporcu sayısı 11 milyonu geçti. Avrupa'nın 40 ülkesinden daha fazla. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmak bizlerin sorumluluğu ve bunun için çalışıyoruz. Hizmet anlayışının bir yaklaşımı. Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında 2020 Tokyo ne kadar doğru yürüdüğümüzün en somut örneği. Bir ülkede spor gelişiyorsa, tesisleşme hamlesi varsa, bilimsel bakış var demektir. Tesis altyapılarını tamamladık. Hakkari, Tunceli, Bitlis, Kars, Erzurum'da kış sporları her geçen gün artıyor. Bu dağlarda artık mutluluğun huzurun türküleri söyleniyor. Artık raket sesleri ile gençlerin sevinç sesleri ile yankılanıyor bu dağlarda" şeklinde konuştu.

"CUDİ CUP GELENEKSELLEŞEN HALE GELECEK"

Cudi Cup'ta yer alan 81 sporcunun dostluğun, kardeşliğin ve rekabetin örneğini sergileyeceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tenis severler de federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından maçları canlı izleyebilecekler. Cudi'de ilk uluslararası turnuva deneyimi yaşanacak. Bu güzel alan akşamları ise gençlik festivaline dönüşecek ve birbirinden değerli sanatçılarımız burada sahne alacaklar. Cudi Cup gelenekselleşen bir hale gelecek. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan bir kez geçsin bundan 10 yıl sonra grand slam kazananların hatıralarında Şırnak yer alsın. Altuğ ve İpek de Fransa Açık'ta eleme maçlarını oynuyor. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz. Turnuvada ter dökecek tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasının ardından ise oynanacak tenis maçının para atışını gerçekleştirdi.