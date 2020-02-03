Tarçının sağlık yararları arasında, nörolojik destek, bakterilerin yok edilmesi, kalbin korunması, diyabetin yönetilmesi, diş sağlığını koruma ve daha fazlası bulunur.

Çubuk Tarçın Nedir?

Tarçın, iyi bir antioksidan olarak bilinir ancak tüketiciler, üzüm tohumundan veya tarçın çubuğunun kabuğundan yağdan hangi plifenollerin çıkarıldığını bilmeyebilir. Polifenollere aşina değilseniz, endişelenmeyin, bunu bilmeyen tek kişi siz değilsiniz. Aslında, tarçın gözden kaçan bir baharattır.

Tarçına vücudumuza özellikle antidiyabetik olarak yardımcı olan en iyi tıbbi baharat olarak tanınan antioksidan seviyesinin bilinen faydası ile başlayalım. Karaciğer metabolizmasından türetilen polifenol metabolitleri yağ dokusu, pankreas, kas ve karaciğer ile etkileşime girer ve antidiyabetik etkiler gösterebilir.

Bu, toksinleri ve bakterileri gidermeye yardımcı olarak metabolizmayı ve barsak sistemini uyarırken, glikoz seviyelerini kontrol eder. Kısacası çubuk tarçın diyabetin yönetilmesine yardımcı olmak için harika bir seçenek olabilir.

Çubuk Tarçının Faydaları Neler?

Sağlık uzmanları, sağlığımıza en yüksek düzeyde fayda sağlamak için çubuk tarçının kullanılmasını önerir. Tarçın polifenol özütü, kronik hastalıkların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, tarçının kişinin yemeğine katılmasıyla tip 2 diyabetli kişilerin glikoz ve lipit profillerini iyileştirir. Tarçın sağlığa birçok şekilde katkıda bulunur. Bu mucize baharat kas eklemlerindeki ağrıyı hafifletir.

Bir çayın içine tarçın çubuğunu batırabilirsiniz. Çubuktaki yağ, iltihabı dengelemeye yardımcı olan B hücrelerinin aktivasyonunu harekete geçirir. Kas sertliğinin yanı sıra, diğer birçok kronik hastalıkta etkilidir. Çubuk tarçın, bağışıklığın gelişmesinin, enerjinin artmasının, zihinsel netlik kazanmanın ve tüm gün boyunca istediğiniz enerjiyi veren diğer tüm şeyleri elde etmenin anahtarıdır. Antimikrobiyal ve mantar önleyici özellikler, tarçın çubuğunun kabuğunda bulunan ve toz haline getirilen yağ sayesindedir. Çalışmalar, tarçının maya enfeksiyonları, ülser ve hatta alerjilerle mücadelede etkili olduğunu göstermiştir.

Çubuk Tarçının Eksileri ve Artıları

Genel olarak, tarçın, toksik atıkların vücuttan atılmasını sağlayan faydalı özelliklere sahiptir. Vücuttaki bakterileri düzenlemek, mantar enfeksiyonlarını ve ülserleri önlemenin yanı sıra çok kan şekeri seviyelerini, sindirimi, bağışıklığı, kanseri ve nörolojik hastalıkları yönetmek gibi daha önemli faydaları da vardır. Tarçın, güçlü bir bitkidir ve Parkinson ve Alzheimer bozuklukları gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir araç olabilir. Çubuk tarçını bilinen bir zararı yoktur.

Çubuk Tarçın Nasıl Kullanılır?

Çayınızın içine bütün bir tarçın çubuğu koyabilirsiniz. Suyun kırmızımsı kahverengiye dönüşeceğini fark edeceksiniz. Ayrıca tarçını seçtiğiniz bir çay poşetine karıştırabilir ve sağlık yararlarından oluşan bir güç merkezi içmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tarçını herhangi bir çorbanın et suyuna da katabilirsiniz. Ev yapımı bir çorbanın içine bir tarçın çubuğu atarak faydalarından maksimum şekilde yararlanabilirsiniz. Krep ve diğer hamurların içerisine tarçının toz halini kullanmanız da mümkündür. Aroma ve sağlık yararlarını artırmak için toz tarçın her şeyin üzerine serpilir. Özellikle kış aylarında sahlep ve sütler tarçınsız içilmez.

Çubuk Tarçın Zayıflatır mı?

Tarçının vücut kütlesindeki değişiklikler üzerinde tam bir etkisi olduğu henüz bilimsel olarak doğrulanmamış olsa da, birçok kişi yararlı olduğunu iddia eder. Öte yandan, bazı çalışmalarda tarçının kilo aldırma etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Tarçın, metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye yardımcı olur.

Tarçın, kalori olarak çok düşüktür ve kilo alımına neden olan kan şekeri oranını düzenlemeye yardımcı olur. Bu da tarçının dolaylı yoldan da olsa kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koyar. Kan şekeri dengeli olan bir kişi daha az sıklıkta acıktığını hissedecek, bu da kişinin kilo vermesine yardımcı olacaktır.



