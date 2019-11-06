CSU Sibiu - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 81-83

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı CSU Sibiu'yu 83-81 mağlup etti.

06 Kasım 2019, Çarşamba 22:32
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CSU Sibiu - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 81-83

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup D Grubu’ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu’yu 83-81 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Sibiu kentindeki Transilvanya Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-22, ilk yarısını ise 48-44 önde bitirdi.

Son 10 dakikaya 66-58 üstünlükle giren Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 83-81 kazandı.

İlk 5’teki tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Bahçeşehir Koleji, gruptaki 2. galibiyetini, CSU Sibiu ise 3. mağlubiyetini aldı.

Bahçeşehir, yeni koçu Zafer Aktaş yönetimindeki ilk maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

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