CSU Sibiu - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 81-83

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup D Grubu’ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu’yu 83-81 yendi.
Bahçeşehir Koleji, Sibiu kentindeki Transilvanya Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-22, ilk yarısını ise 48-44 önde bitirdi.
Son 10 dakikaya 66-58 üstünlükle giren Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 83-81 kazandı.
İlk 5’teki tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Bahçeşehir Koleji, gruptaki 2. galibiyetini, CSU Sibiu ise 3. mağlubiyetini aldı.
Bahçeşehir, yeni koçu Zafer Aktaş yönetimindeki ilk maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.