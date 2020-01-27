CSKA ve Lokomotiv Moskova, Sturridge’in peşinde

Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda Trabzonspor’a imza atan Daniel Sturridge’in her geçen gün talipleri artıyor.

Daha önce ismi İngiliz ekibi Aston Villa ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun peşine şimdi Moskova ekipleri düştü. Rusya’nın iki dev kulübü CSKA Moskova ile Lokomotif Moskova’nın, İngiliz süperstar için yarış halinde olduğu iddia edildi. Rus basınında çıkan haberlere göre, iki kulüp de Sturridge için nabız yoklamaya başladı.

Öneriler değerlendirilecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önceki açıklamasında yıldız oyuncuyu satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylese de Sturridge’in sık sık sakatlanması ve yıllık 3.5 milyon Euro’luk yüksek maliyeti nedeniyle önerilerin değerlendirilebileceği öğrenildi.

Kulübe henüz resmi bir teklifin gelmediği belirtilirken, Sturridge’in de en erken sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gelen haberler arasında.