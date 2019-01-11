Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rus devi CSKA Moskova, İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde 24-22'lik skorla üstün olan taraf CSKA Moskova'ydı.

İkinci çeyrekte 24-17'lik üstünlüğü yakalayan konuk ekip, ilk yarıyı da 41-46 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu ve 62-64'lük skorla sona erdi.

Maccabi FOX Tel Aviv, son çeyrekte deplasmanda büyük fark yarattı. 29-14'lük üstünlük yakalayan Maccabi, karşılaşmadan da 76-93'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Üst üste iki deplasmandan galibiyetle ayrılan CSKA Moskova, Maccabi maçıyla birlikte bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı. Toplamda ise Rus ekibi, 18. maçında 5. kez kaybetmiş oldu.

Maccabi Tel Aviv ise son 4 maçtaki 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Konuk ekibin toplamda ise 7. galibiyeti oldu.

CSKA Moskova'da Nando De Colo ve Will Clyburn 16'şar sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Othello Hunter da 12 sayı, 9 ribaunt ile oynadı.

Maccabi'de Yovel Zoosman 15 sayıyla takımının en skorer ismi olarak sürpriz bir katkı yaparken Johnny O'Bryant 14, Alex Tyus 12 sayı üretti.