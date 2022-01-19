CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı transferini duyurduğu paylaşım ortalığı karıştırdı. Kulüp, transferi açıklarken yaptığı paylaşımda kullandığı sözlerden dolayı özür diledi.

CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, konuyla ilgili özür açıklamasında bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Medya grubumuz tarafından yayınlanan tanıtım videosu için en içten özürlerimi sunarım. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandımıştı ancak uygulanamadı. Zamanın az aolması sebebiyle başarısız ve uygunsuz bir fikir ortaya atıldı. Bir kez daha taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür dilerim"

Olay ifadeler

CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladığı paylaşımda, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürte içerisinde büyük tepkiye neden olurken, kulüp ise paylaşımı yayından kaldırdı.

Rus ekibi CSKA Moskova, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı.

Türkçe özür dilediler

CSKA Moskova aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkçe bir özür de yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim. "



