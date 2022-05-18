Bu sezon Fransız ekibi Lille’de istediği şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, kariyerine farklı bir ülkede devam edebilir. Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu transfer döneminde takımından ayrılabilir.

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan ve Rusya'da yeniden eski formuna kavuşan milli futbolcu performansıyla göz dolduruyordu. Ancak Rus basını yıldız futbolcunun yükselen grafiğine rağmen CSKA'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığını duyurdu.

Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Yusuf, sezon sonunda Lille'e geri dönecek. Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 10 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.





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