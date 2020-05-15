Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı takımlarından CSKA Moskova, yıldız oyuncusu Mike James ile yeni sözleşme adına anlaşma sağladı.

Izvestia'nın haberine göre Nando De Colo, Sergio Rodriguez ve Cory Higgins gibi yıldızların ayrılığı sonrası bu sezon CSKA formasıyla oldukça iyi bir görüntü sergileyen Mike James ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

İmza, oyuncunun corona virüs salgınının etkileri azaldığında Rusya'ya gelmesiyle birlikte atılacak.

Ayrıca Rus ekibinin, sezon başında kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayamayan Kosta Koufos ile yola devam etmeyeceği de açıklandı.