Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden CSKA Moskova, yıldızı Tornike Shengelia'nın sakatlığı ile sarsıldı. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Gürcü yıldızın omzundan yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu belirtildi.

CSKA'dan yapılan açıklamada Shengelia'nın en az iki ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

Shengelia, EuroLeague'de ikinci ve üçüncü haftanın MVP'si olmayı başarmıştı. İkinci haftada temsilcilerimizden Anadolu Efes'e karşı 23 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile oynayan Shengelia, takımının 77-67 ile galip geldiği üçüncü haftadaki Zenit maçında ise 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile yıldızlaşmıştı.