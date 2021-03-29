CSKA Moskova, oyun kurucu Mike James’in kadro dışı kaldığını duyurdu. Rus temsilcisinin resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre karar, Dimitris Itoudis tarafından alındı.

Ligde de sorun yaşadılar

VTB Ligi'nde Unics Kazan'la karşılaşan CSKA'da yine Mike James sorunu yaşandı.

Bir mola sırasında koç Dimitris Itoudis ile tartıştığı gözlenen James,oyundan çıkmak istedi ve bir daha da girmedi.

Itoudis basın toplantısında şu anda detay vermek istemediğini ancak CSKA'yı temsil etmenin ne demek olduğunu bildiğini söyledi.

CSKA daha sonra ateş ve mide sorunu nedeniyle James'in oynamadığını açıkladı.