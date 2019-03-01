CSKA Moskova'da De Colo ve Higgins dönüyor

CSKA Moskova'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan yıldız oyuncular Nando De Colo ve Cory Higgins, 24. maç döneminde Olympiacos'a karşı sahada olacaklar.

01 Mart 2019, Cuma 19:34
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CSKA Moskova'da De Colo ve Higgins dönüyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a konuk olacak. 

Zorlu maç öncesinde CSKA Moskova'ya yıldızlarından iyi haberler geldi. 

Geçtiğimiz hafta oynanan Gran Canaria maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo ve Cory Higgins, Pire deplasmanında sahada olacaklar. 

Nando De Colo bu sezon 22 maçta 14.8 sayı ortalamayla takımın en skorer oyuncusu konumundayken Cory Higgins de 19 maçta 14.7 ortalama ile bu alanda ikinci sıranın sahibi konumunda. 

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