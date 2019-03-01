Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a konuk olacak.

Zorlu maç öncesinde CSKA Moskova'ya yıldızlarından iyi haberler geldi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gran Canaria maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo ve Cory Higgins, Pire deplasmanında sahada olacaklar.

Nando De Colo bu sezon 22 maçta 14.8 sayı ortalamayla takımın en skorer oyuncusu konumundayken Cory Higgins de 19 maçta 14.7 ortalama ile bu alanda ikinci sıranın sahibi konumunda.