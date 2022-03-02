Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova'da ayrılıklar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası basketbolcular bir bir takımdan ayrılmaya devam ediyorlar. Daha önceJoel Bolomboy, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis ve Johannes Vogtmann'ın ayrıldığı takımdan Daniel Hackett'ın da ayrıldığı açıklandı.

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova'da ayrılıklar sürüyor. CSKA Moskova'da Daniel Hackett, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Daniel Hackett, Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut durum ve bunun olası sonuçlarıyla ilgili ailevi ve kişisel nedenlerle kulüpten ayrıldı. Diğer tüm basketbolcular ve antrenörler, her zamanki programa göre yaklaşan maçlara hazırlanmaya devam ediyor."

Euroleague'den Rus takımlarına yaptırım

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucunda EuroLeague, geçtiğimiz günlerde Rus takımlarına flaş bir yaptırım kararı almış, EuroLeague yönetimi, EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden Rus takımlarının turnuvaya katılımlarının askıya alındığını duyurmuştu.



