CSKA Moskova - Valencia Basket maç sonucu: 84-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında İspanya temsilcilerinden Valencia Basket'i konuk etti. CSKA Moskova, karşılaşmadan 84-75'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran CSKA Moskova, 6. maçında da 3. galibiyetini elde etti. Valencia Basket ise 5. maçında 2. kez mağlup oldu.

Maçta süre alan 22 oyuncu da skor üretmeyi başarırken en skorer isim 17 sayıyla oynayan Mike James oldu. CSKA'da ayrıca Will Clyburn 15, Darrun Hilliard da 12 sayıyla oynadı.

Valencia Basket'in en skorer ismi 15 sayıyla oynayan Nikola Kalinic olurken Louis Labeyrie de 10 sayı üretti.