CSKA Moskova - Real Madrid maç sonucu: 95-90

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz Anadolu Efes'in finaldeki rakibini belirleyecek maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Tavares ve Campazzo ile maça çok etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreğin 5 dakikalık bölümü 7-13 önde geçti. Devamında farkı daha da artıran İspanyol ekibi, Anthony Randolph'un sayılarıyla 2:05 kala 11-22'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda Sergio Rodriguez ile sayılar bulan CSKA Moskova, 18-22 ile çeyreği sonlandırdı.

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CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile serisini sürdürerek ikinci çeyreğin bitimine 7:48 kala 26-26'lık eşitliği yakaladı. Rus ekibi, Sergio Rodriguez'in üçlüğüyle de 6:23 kala 29-28 öne geçti. Sonrasında Causeur ve Trey Thompkins ile etkili olan Real Madrid, 1:21 kala skoru 37-43 yaptı. İlk yarı ise Clyburn'un üçlüğüyle 43-45 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Campazzo ile etkili başlayan Real Madrid, Fabien Causeur'ü de devreye sokarak 4:03 kala 51-65'lik skoru yakaladı. Çeyreğin son bölümünde kısaları Nando De Colo ve Sergio Rodriguez ile etkinlik sağlayan CSKA Moskova, farkı kısmen azaltarak son çeyreğe 65-73 ile girmeyi başardı.

Son çeyreğin başında Real Madrid, üstünlüğünü korumayı başardı. 8:46 kala Llull'un sayılarıyla İspanyol ekibinin 71-78'lik üstünlüğü vardı. Fakat De Colo ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, 3:39 kala 80-80'lik eşitliği yakaladı. 1:21 kala ise De Colo'nun üçlüğü Rus ekibini 87-85'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan bölüm büyük çekişmeye sahne olsa da CSKA Moskova, eline geçirdiği üstünlüğü korumayı başardı ve karşılaşmadan 95-90'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, 2016'dan sonra ilk kez finale yükselerek temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu. Real Madrid ise üçüncülük maçında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

CSKA Moskova, en son final oynadığı 2016'da Fenerbahçe Beko'yu uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova'da Nando De Colo ve Sergio Rodriguez 23 sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Will Clyburn de 18 sayıyla öne çıktı.

Real Madrid'de Fabien Causeur 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Sergio Llull 13, Anthony Randolph 12 sayıyla maçı tamamladı.

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