CSKA Moskova - Real Madrid maç sonucu: 74-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İspanya temsilcilerinden Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini Mike James'in 2.5 saniye kala bulduğu üç sayılık basket artık faul sonucundaki 4 sayıyla 74-73 mağlup etmeyi başardı.
EuroLeague'de üst üste 6. maçını kazanan CSKA Moskova, toplamda da 11. maçında 8. galibiyetini elde ederken 5 galibiyetlik serisi sonlanan Real Madrid ise 11. maçındaki 5. yenilgisini aldı.
CSKA Moskova'da Mike James, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tornike Shengelia 15, Will Clyburn 11 sayıyla oynadı.
Real Madrid'de takımın en skorer ismi 15 sayıyla Trey Thompkins olurken Gabriel Deck de 14 sayı üretti.