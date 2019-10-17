CSKA Moskova - Khimki Moskova maç sonucu: 99-86

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Moskova ekipleri CSKA Moskova ile Khimki Moskova karşı karşıya geldiler.
Ev sahibi CSKA Moskova, karşılaşmadan 99-86'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla CSKA, 3'te 3 yaparken Khimki Moskova ise ilk yenilgisini aldı.
CSKA Moskova'da Mike James 28 sayı, 5 asist ile yıldızlaşırken Will Clyburn 21, Darrun Hilliard 13, Daniel Hackett 11 sayıyla oynadı.
Khimki'de Alexey Shved 25 sayıyla takımının en skoreri olurken Devin Booker 18, Janis Timma 12, Dairis Bertans 11 sayı üretti.