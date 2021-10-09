Turkish Airlines Euroleague ekiplerinden CSKA Moskova, ABD'li basketbolcu Kenneth Faried ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada birçok NBA takımında gösterdiği performansla basketbol severler tarafından tanındığına değinilen tecrübeli basketbolcu ile sezon sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunan 2 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

CSKA Moskova başantrenörü Dimitris Itoudis, Faried'in takıma katılmasıyla ilgili olarak "Faried, savunmada agresifliği ile tanınıyor. Enerjisini ve coşkusunu da beraberinde getirecek. Hayatında çok şey başarmış olmasına rağmen, ruhunda hala heves ve rekabet var. Geçen sene de istemiştik ancak o zaman olmamıştı." ifadelerinde bulundu.