CSKA Moskova, guard rotasyonuna Gabriel Iffe Lundberg'i ekledi. Lundberg, Polonya ekibi Stelmez Zielona Gora'daki performansıyla öne çıkmıştı. Bu sezon VTB Lig'de 20.4 sayı ortalaması bulunan Lundberg; 5.4 asist ve 3.9 ribaunt ortalamaları da yakalamıştı.

Kariyerine ülkesi Danimarka'da başlayan Lundberg, ilk yurt dışı macerasını 2017'de İspanyol ekibi Manresa ile yaşamış ve sonrasında da Tenerife forması giymişti.

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Koçu Dimitris Itoudis, "Guard rotasyonunu güçlendirmemiz gerektiğine karar verdik ve Iffe, uluslararası alanda gösterdiği yeteneği ve tecrübesiyle bu amaç için ideal isim. Ona hoş geldin diyoruz ve bu kulüpte her şeyin en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.