Turkish Airlines EuroLeague'e Kızılyıldız ve Anadolu Efes galibiyetleri ile başlayan Fenerbahçe Beko, 3. maç dönemi mücadelesinde şampiyonluk adayı CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak. Sezona harika giren Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Bugün oynanacak maç öncesinde Rus ekibinde COVID-19 testleri pozitif çıkan ve iyileşme sürecinde olan Semen Antonov, Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks takımla beraber bulunmuyor. Dün testi pozitif çıkan Andrey Lopatin de forma giymeyecek.

Johannes Voigtmann, Rusya'daki son antrenmanda kendini denerken durumu maç saatinde belli olacak.

Yuri Umrikhin ise kadroyu tamamlaması için CSKA-2'den kafileye dahil edildi.







