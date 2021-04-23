Çeyrek final turunda eşleştiği CSKA Moskova’ya karşı serinin ilk maçında önemli eksiklere rağmen maçın içinde kalmayı başaran Sarı-lacivertliler, son çeyrekte rakibinden 18 fark yiyerek toplamda 92-76’lık skorla parkeden mağlup ayrılmıştı.

Aynı eksiklerle bu maçta da mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, turun İstanbul’da oynanacak ayağı öncesi sürpriz bir galibiyet çıkararak avantaj sağlamaya çalışacak.

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Rus temsilcisi CSKA Moskova ise maç saati oynamasına karar verilen Daniel Hackett ve Will Clyburn ile fark yaratmayı başarıp istedği skoru elde etmişti. Dimitris Itoudis ve öğrencileri ise bu maçı da kazanarak İstanbul’a seride 2-0 önde gitmeyi hedefleyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon toplamda 3 kez karşı karşıya gelen CSKA Moskova ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının ikisinde 160 sayı barajı aşıldı.

Euroleague normal sezonunda İstanbul’da oynanan ilk maçı CSKA Moskova 78-77 kazanırken, Moskova’da oynanan karşılaşmayı ise 83-89’luk skorla Fenerbahçe Beko kazanmıştı.

Euroleague’in artık klasikleşen karşılaşmalarından biri haline gelen CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko mücadelesinde bu zamana kadar oynanan 30 maçın 21’ini CSKA Moskova, 9’unu ise temsilcimiz kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, CSKA Mskova ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geleceği maçta 83% oranında ev sahibi takımın galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe, coach Kokoskov, Vesely, Pierre, Dixon, Ulanovas, Eddie ve Ahmet'in yokluğuna rağmen CSKA karşısında 3 periyot başa baş mücadele etti ama son bölümde yorulunca maçı 92-76 kaybetti. Bugün Pierre sahada olacak. İlk maçta idman eksikliği nedeniyle dakika almayan Ahmet'in de oynaması bekleniyor. Rotasyon biraz daha genişleyecek. Ama ilk maçta 27 sayı atan De Colo aynı performansı devam ettirebilecek mi? CSKA yine favori. Sarı-Lacivertliler, rotasyon dar olduğu için iyi savunma yapamıyor. CSKA'nın yine en az 85 sayı atacağını düşünüyorum.