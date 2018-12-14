Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde iki Rus ekibi karşı karşıya geldi.
CSKA Moskova, Alexey Shved ve Anthony Gill gibi iki önemli yıldızından yoksun Khimki Moskova'yı konuk etti.
Maça etkili başlayan ev sahibi, ilk çeyreği 24-17, ilk yarıyı da 49-40 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte farkı da daha arttıran CSKA Moskova, son çeyreğe 75-53'lük üstünlükle girmeyi başardı.
Son çeyrekte Khimki farkı azaltsa da CSKA Moskova karşılaşmadan 88-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla CSKA Moskova, 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken Khimki ise 8. mağlubiyetini aldı.
CSKA Moskova'da Daniel Hackett 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Sergio Rodriguez 12, Cory Higgins 11 sayıyla maçı tamamladı.
Khimki'de Stefan Markovic 18 sayıyla maçın en skoreri olurken Malcolm Thomas 15, Jordan Mickey 14 sayı üretti.