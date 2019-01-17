Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça etkili başlayan Bayern Münih, bir ara farkı 14 sayıya kadar çıkarmayı başardığı ilk çeyreği 13-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte CSKA Moskova'nın reaksiyonuna rağmen ilk yarı sonunda da Bayern, 35-37'lik skorla üstün olan taraftı.

Üçüncü çeyrekte Bayern, hakimiyetini sürdürdü ve son çeyreğe 52-57'lik skorla üstün girmeyi başardı.

Son çeyrekte 25-13'lük üstünlüğü yakalayan CSKA Moskova, karşılaşmadan 77-70 galip ayrılmayı başardı.

İç sahadaki Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası Bayern karşısında da zorlanmasına rağmen galibiyete ulaşan CSKA Moskova, 19. maçındaki 14. galibiyetini elde etti.

Bayern Münih ise toplamda 19. maçındaki 10. yenilgisini alırken üst üste 3 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

CSKA Moskova'da Will Clyburn 20 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken Daniel Hackett 12, Sergio Rodriguez 11 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te ise Petteri Koponen ve Nihad Dedovic 12'şer sayıyla takımın en skorer isimleri oldular.



