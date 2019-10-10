CSKA Moskova - Bayern Münih maç sonucu: 79-68

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde son şampiyon CSKA Moskova, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

CSKA Moskova, baştan sona skor üstünlüğünü koruduğu karşılaşmayı 79-68'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla son şampiyon, EuroLeague'de 2019-20 sezonuna 2'de 2 yaparak başlarken ilk hafta AX Armani Exchange Milan'ı mağlup eden Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı.

CSKA Moskova'da Will Clyburn 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Joel Bolomboy 10 sayı, Johannes Voigtmann 10 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.

Bayern Münih'te Greg Monroe 17 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Nihad Dedovic 12, Danilo Barthel 10 sayı üretti.