CSKA Moskova - Baskonia maç sonucu: 89-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İspanya temsilcilerinden Baskonia'yı konuk etti. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta kazanan, 89-86'lık skorla ev sahibi CSKA Moskova oldu. Son 37 saniyeye girilirken 84-84'lük eşitlik olmasına rağmen Darrun Hilliard'ın 23 saniye kala gelen 3 sayılık basketiyle öne geçen CSKA Moskova, kalan bölümde de hata yapmayarak karşılaşmayı 89-86 kazandı.

CSKA Moskova, 8. maçında 5. galibiyetini elde ederken TD Systems Baskonia ise 6. maçında 4. kez mağlup oldu.

2019'da Baskonia'dan CSKA Moskova'ya transfer olan Darrun Hilliard, 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ev sahibi ekipte Daniel Hackett da 16 sayı üretti. Will Clyburn ve bir başka eski Baskonia oyuncusu Tornike Shengelia da 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.

Baskonia'da en etkili isim 19 sayı, 8 ribaunt ile oynayan Youssouppha Fall olurken Pierria Henry 17, Luca Vildoza ve Alec Peters da 13'er sayıyla oynadılar.