CSKA Moskova - Anadolu Efes maçına Vasilije Micic damga vurdu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 2. kez finale yükseldi. Anadolu Efes’in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, CSKA Moskova karşısında sergilediği performansla Lacivert Beyazlıların finale yükselmesinde başrol üstlendi.

Micic, kaydettiği 25 sayıyla maçın adamı seçildi. Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanının sahibi olan Vasilije Micic, ayrıca 6 asist ve 3 ribaunt üretti.

Lacivert Beyazlı takımda Sertaç Şanlı 19 ve Rodrigue Beaubois ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.







