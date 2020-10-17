CSKA Moskova - ALBA Berlin maç sonucu: 88-93

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde Rusya temsilcilerinden CSKA Moskova, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti. Oynadığı ilk 3 maçından galibiyet çıkaramamış olan ALBA Berlin, deplasmanda güçlü rakibi CSKA Moskova'yı 93-88 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. ALBA Berlin, 4. maçında ilk galibiyetini elde ederken CSKA Moskova ise 4. maçında 2. yenilgisini aldı.

ALBA Berlin'de Simone Fontecchio 20 sayıyla takımının en öne çıkan ismi olurken Maodo Lo 15, Marcus Eriksson 13 sayıyla oynadı.

CSKA Moskova'da ise Mike James 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Clyburn de 25 sayıyla maçı tamamladı.