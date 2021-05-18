CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü

Geçtiğimiz sene, Espor Dürüstlük Heyeti Esports Integrity Commission (EISC), CS:GO’da koç izleyici kamerasındaki bir hatayı bilinçli olarak lehlerinde kullanmasının ortaya çıkması sonrası 37 koçu cezalandırmıştı. Bu hatayı kullandığı gerekçesiyle banlanan koçlardan biri de Sergey "LMBT⁠" Bezhanov’du. LMBT, 7.5 ay sonra sunduğu kanıtlarla birlikte cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. LMBT şimdi bu hatanın oyunda yeniden görüldüğünü söylüyor.

Valve tarafından düzeltilen hata, görünen o ki CS:GO’ya geri döndü. LMBT, Twitter’da konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bu hata nasıl oluyor da hâlâ oyunda? Bir süredir yoktu ama şimdi yeniden oyunda aynı hata var?!!! CS:GO, bunu düzelttiğinizi sanıyordum.”. Durumu gösteren bir videoyu da ekleyen koç, Tweet’inde CS:GO’yu da etiketledi.

Henüz CS:GO tarafından gelmiş bir açıklama olmamakla beraber, geliştiricilerin sorunun farkına vardığı zaman hemen düzeltme için bir yamam yayınlaması bekleniyor.