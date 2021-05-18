CS:GO’nun tartışılan koç bug’ı geri döndü

Geçtiğimiz sene, Espor Dürüstlük Heyeti Esports Integrity Commission (EISC), CS:GO’da koç izleyici kamerasındaki bir hatayı bilinçli olarak lehlerinde kullanmasının ortaya çıkması sonrası 37 koçu cezalandırmıştı. Bu hatayı kullandığı gerekçesiyle banlanan koçlardan biri de Sergey "LMBT" Bezhanov’du. LMBT, 7.5 ay sonra sunduğu kanıtlarla birlikte cezasının kaldırılmasını sağlamıştı. LMBT şimdi bu hatanın oyunda yeniden görüldüğünü söylüyor.
Valve tarafından düzeltilen hata, görünen o ki CS:GO’ya geri döndü. LMBT, Twitter’da konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bu hata nasıl oluyor da hâlâ oyunda? Bir süredir yoktu ama şimdi yeniden oyunda aynı hata var?!!! CS:GO, bunu düzelttiğinizi sanıyordum.”. Durumu gösteren bir videoyu da ekleyen koç, Tweet’inde CS:GO’yu da etiketledi.
Henüz CS:GO tarafından gelmiş bir açıklama olmamakla beraber, geliştiricilerin sorunun farkına vardığı zaman hemen düzeltme için bir yamam yayınlaması bekleniyor.