DreamHack Showdown şampiyonu Beşiktaş oldu.

Turnuvaya B grubunda başlayan Beşiktaş, grubunu 6 puanla lider bitirerek Playoff’a kalmayı başardı. Playoff’un ilk turunda Dignitas fe ile eşleşen Beşiktaş Nuke haritasını 16:4, Dust 2 haritasını ise 16:11 geçerek seriyi 2-0 galibiyet ile kapattı.

Finalde CLG Red takımı ile eşleşen Beşiktaş ilk harita olan Vertigo’ da 16:10 galip gelmeyi başararak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

2. harita olan Mirage’den ise 5:16 mağlup ayrılması ile seri 1-1’e geldi. Son harita olan İnferno’da ise rakibini 16:9 ile geçerek seriyi 2-1’e getirip şampiyon olmayı başardı.

Beşiktaş bu şampiyonluk hem 50 bin dolarlık ödülü kasasına koydu hem de DreamHack Open Rotterdam’a direk katılma hakkı kazanmış oldu.

oagtr.com