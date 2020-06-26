Dün itibariyle başlayan Steam Yaz İndirimleri ile birlikte oyuncular birbirinden farklı CS:GO profil eşyalarının da sahibi olabilecekler. Oyuncular için yılın en beklenen zamanlarından olan Steam Yaz İndirimleri başladı. Bu indirim döneminde oyuncular diğer dönemlerden farklı olarak bazı profil eşyalarına da sahip olabiliyorlar. Bu profil eşyaları yapılan harcamalardan kazanılan puanlar ile elde edilebiliyor. Her 1 TL değerindeki harcama ise 14 puana eş değer.

CS:GO cephesinde oyunculara sunulan eşyalar arasında profil çerçeveleri, profil arka planları, hareketli çıkartmalar ve ifadeler yer alıyor. Alışverişlerinizden kazandığınız puanlar sayesinde Puan Dükkanı üzerinden hem CS:GO hem de diğer oyunlar için oluşturulmuş profil eşyalarına indirimlerin biteceği 9 Temmuz tarihine kadar sahip olabilirsiniz.

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