CS:GO, çıktığı günden beri espor sahnesinin en önemli isimlerinden biri olayı sürdürüyor. Bu süre içinde milyonlarca liralık ödül dağıtıldı. Listede ise CS:GO sahnelerinde en yüksek ödül alan oyuncular yer alacak. Sponsorluk ve organizasyonlardan alınan ücretler ise bu verilere dâhil değil.
Listenin ilk beşini Danimarkalı espor organizasyonu Astralis’in oyuncuları yer alıyor.
dupreeh
Gerçek ismi: Peter Rasmussen
Yaşı: 27
Takım: Astralis
Kazanılan ödül: $1,797,822.74
Xyp9x
Gerçek ismi: Andreas Højsleth
Yaşı: 25
Takım: Astralis
Kazanılan ödül: $1,774,121.90
dev1ce
Gerçek ismi: Nicolai Reedtz
Yaşı: 25
Takım: Astralis
Kazanılan ödül: $1,762,323.21
gla1ve
Gerçek ismi: Lukas Rossander
Yaşı: 25
Takım: Astralis
Kazanılan ödül: $1,627,184.08
Magisk
Gerçek ismi: Emil Reif
Yaşı: 22
Takım: Astralis
Kazanılan ödül: $1,391,281.97
Stewie2k
Gerçek ismi: Jakey Yip
Yaşı: 22
Takım: Team Liquid
Kazanılan ödül: $1,082,840.00
TACO
Gerçek ismi: Epitácio de Melo
Yaşı: 25
Takım: şu anda bir takımda değil
Kazanılan ödül: $1,063,858.27
FalleN
Gerçek ismi: Gabriel Toledo
Yaşı: 29
Takım: şu anda bir takımda değil
Kazanılan ödül: $1,059,938.92
fer
Gerçek ismi: Fernando Alvarenga
Yaşı: 29
Takım: şu anda bir takımda değil
Kazanılan ödül: $1,054,038.92
coldzera
Gerçek ismi: Marcelo David
Yaşı: 26
Takım: FaZe
Kazanılan ödül: $1,019,651.46
Hürriyet