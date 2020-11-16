CS:GO, çıktığı günden beri espor sahnesinin en önemli isimlerinden biri olayı sürdürüyor. Bu süre içinde milyonlarca liralık ödül dağıtıldı. Listede ise CS:GO sahnelerinde en yüksek ödül alan oyuncular yer alacak. Sponsorluk ve organizasyonlardan alınan ücretler ise bu verilere dâhil değil.

Listenin ilk beşini Danimarkalı espor organizasyonu Astralis’in oyuncuları yer alıyor.

dupreeh

Gerçek ismi: Peter Rasmussen

Yaşı: 27

Takım: Astralis

Kazanılan ödül: $1,797,822.74

Xyp9x

Gerçek ismi: Andreas Højsleth

Yaşı: 25

Takım: Astralis

Kazanılan ödül: $1,774,121.90

dev1ce

Gerçek ismi: Nicolai Reedtz

Yaşı: 25

Takım: Astralis

Kazanılan ödül: $1,762,323.21

gla1ve

Gerçek ismi: Lukas Rossander

Yaşı: 25

Takım: Astralis

Kazanılan ödül: $1,627,184.08

Magisk

Gerçek ismi: Emil Reif

Yaşı: 22

Takım: Astralis

Kazanılan ödül: $1,391,281.97

Stewie2k

Gerçek ismi: Jakey Yip

Yaşı: 22

Takım: Team Liquid

Kazanılan ödül: $1,082,840.00

TACO

Gerçek ismi: Epitácio de Melo

Yaşı: 25

Takım: şu anda bir takımda değil

Kazanılan ödül: $1,063,858.27

FalleN

Gerçek ismi: Gabriel Toledo

Yaşı: 29

Takım: şu anda bir takımda değil

Kazanılan ödül: $1,059,938.92

fer

Gerçek ismi: Fernando Alvarenga

Yaşı: 29

Takım: şu anda bir takımda değil

Kazanılan ödül: $1,054,038.92

coldzera

Gerçek ismi: Marcelo David

Yaşı: 26

Takım: FaZe

Kazanılan ödül: $1,019,651.46

Hürriyet