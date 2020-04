Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel CS GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan, dünyanın önde gelen profesyonel oyuncularını sinir krizine sokan profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES'i bıçakladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ardından CS GO nedir? CS GO nasıl oynanır? soruları sıkça sorulmaya başlandı. Bu sorların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

CS GO nedir?

Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS Küresel saldırı) olan Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ben dahil dünya çapında birçok kişinin beğendiği bir oyundur. Her sene dünya çapında Takımlar arası Türkiye Takım’ınında birinci olduğu izlemesi zevkli turnuvaları vardır.Şu sıralar büyük ama henüz gelmeyen betaları olan bir güncellemeyle gündemdedir .

Oyunda yetenek grupları vardır.İlk başladığınızda sizin bir yetenek grubunuz olmaz bunun için 10 tane rekabetçi maç oynamanız gerekmektedir gerekmektedir.Bu rekabetçi maçları oynadıktan sonra sizi yetenek grubunuza yerleştirir.Yetenek grubunuza yerleştikten sonra oynadığınız rekabetçi maçlara yetenek grubunuza göre insanlar gelir ve onlarla oynarsınız.Oyun ilk zamanlarda hemen ölmeniz gibi sebeplerden zor gelebilir ama oynamaya alıştıktan sonra sizde oyundan çoğu insan gibi zevk alabilirsiniz.Ben oyuna arkadaşlarım önerdiği için başladım.İnanın arkadaşlarınızla oynamak çok zevkli bir olay.

CS GO nasıl yüklenir?

Counter Strike Global Offensive oyunu bir Valve ürünü olduğu için piyasada parayla satılmaktadır. Steam üzerinden indirmenizi tavsiye ederiz.





Sistem gereksinimleri

Windows:

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor veya daha iyisi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel desteği ile DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Mac OS X:

İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 veya daha yükseği

İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz veya daha iyisi)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi / NVidia 8600M veya daha iyisi

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

SteamOS + Linux:

İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04

İşlemci: 64-bit Dual core from Intel yada AMD at 2.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Graphic Drivers: nVidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı