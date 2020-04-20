CS GO nedir? CS GO nasıl oynanır?
Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Profesyonel esporcu ile kapışması izleyenlere beraberinde bir takım soruları da akıllara getirdi. CS GO nedir? CS GO nasıl oynanır? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel CS GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan, dünyanın önde gelen profesyonel oyuncularını sinir krizine sokan profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES'i bıçakladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ardından CS GO nedir? CS GO nasıl oynanır? soruları sıkça sorulmaya başlandı. Bu sorların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
CS GO nedir?
Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS Küresel saldırı) olan Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ben dahil dünya çapında birçok kişinin beğendiği bir oyundur. Her sene dünya çapında Takımlar arası Türkiye Takım’ınında birinci olduğu izlemesi zevkli turnuvaları vardır.Şu sıralar büyük ama henüz gelmeyen betaları olan bir güncellemeyle gündemdedir .
Oyunda yetenek grupları vardır.İlk başladığınızda sizin bir yetenek grubunuz olmaz bunun için 10 tane rekabetçi maç oynamanız gerekmektedir gerekmektedir.Bu rekabetçi maçları oynadıktan sonra sizi yetenek grubunuza yerleştirir.Yetenek grubunuza yerleştikten sonra oynadığınız rekabetçi maçlara yetenek grubunuza göre insanlar gelir ve onlarla oynarsınız.Oyun ilk zamanlarda hemen ölmeniz gibi sebeplerden zor gelebilir ama oynamaya alıştıktan sonra sizde oyundan çoğu insan gibi zevk alabilirsiniz.Ben oyuna arkadaşlarım önerdiği için başladım.İnanın arkadaşlarınızla oynamak çok zevkli bir olay.
İlgili Haberler
CS GO nasıl yüklenir?
Counter Strike Global Offensive oyunu bir Valve ürünü olduğu için piyasada parayla satılmaktadır. Steam üzerinden indirmenizi tavsiye ederiz.
İlgili Haberler
Sistem gereksinimleri
Windows:
İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP
İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor veya daha iyisi
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Video kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel desteği ile DirectX 9 uyumlu olmalıdır.
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Mac OS X:
İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 veya daha yükseği
İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz veya daha iyisi)
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi / NVidia 8600M veya daha iyisi
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
SteamOS + Linux:
İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
İşlemci: 64-bit Dual core from Intel yada AMD at 2.8 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Graphic Drivers: nVidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı