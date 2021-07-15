EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Kasper Dolberg, hareketli bir transfer dönemi geçirebilir. Sunday Mirror'a göre Nice forması giyen Danimarkalı golcü ile Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor.

Crystal Palace'ın yeni menajeri Patrick Vieira, daha önce Nice'te Kasper Dolberg ile çalışmıştı. Vieira, yeniden Danimarkalı yıldızı takımında iserken 23 yaşındaki oyuncunun Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Transferin 30 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile bitebileceği aktarılmakta.