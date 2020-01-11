Crystal Palace - Arsenal (CANLI)
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta maçında Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace, Mesut Özilli Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun bu maçta yedekler arasında. Mesuz Özil ise 11'de başladı. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un yeni Crystal Palace İngiltere Premier Lig'de zorlu bir maça çıkıyor. 22. hafta maçında Palace Mesut Özilli Arsenal'i konuk edecek. 9. sırada bulunan Cenk Tosun'un takımı Arsenal'i yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Arsenal ise Premier Lig'de 10. sırada bulunuyor.
Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Selhurst Park'ta oynanan ve bugün saat 15:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Crystal Palace - Arsenal 11'ler...
Crystal Palace: Guaita, Riedewald, Cahill, Tomkins, Kelly, McArthur, McCarthy, Kouyaté, Meyer, Zaha, Ayew.
Yedekler: Hennessey, Dann, Tosun, Wickham, Woods, Kirby, Pierrick.
Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolašinac, Torreira, Xhaka, Pépé, Özil, Aubameyang, Lacazette.
Yedekler: Martínez, Holding, Nelson, Willock, Guendouzi, Martinelli, Saka.