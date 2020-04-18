Crysis Remastered duyuruldu

Merakla beklenen Crysis Remastered resmi olarak duyuruldu.

Yaklaşık 13 yıl kadar önce piyasaya sürülen Crysis, hem etkileyici grafikleriyle hem de oynanış mekanikleriyle oyuncuları kendine hayran bırakmıştı. Aynı zamanda sahip olduğu Türkçe seslendirmeyle de özellikle ülkemizde oyunseverler tarafından sevilerek oynanan Crysis, aradan geçen 13 yılın ardından baştan aşağıya yenilenerek yeniden sistemleri zorlamaya geliyor.

Crytek tarafından yapılan açıklamayla beraber Crysis’ın yenilenen versiyonun PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürüleceğini görmekteyiz. Yenilenen CryEngine 5.6 oyun motorunun yanı sıra ışın izleme gibi son teknolojilere de ev sahipliği yapan oyunun şimdilik ne zaman piyasaya sunulacağı bilinmiyor.