Crysis Remastered devam oyunlarını içermeyecek

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Saber Interactive’nin Yaratıcı Şefi Tim Willits’ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra Crytek’in Crysis Remastered ile Crysis Warhead oyununu da yeniden geliştirdiği iddia edilmişti. Ortaya atılan bu iddialardan sonra ne yazık ki Crytek cephesinden üzücü bir açıklama geldi.

Crytek tarafından yapılan açıklamada, Crysis Remastered’ın devam oyunlarına sahip olmayacağını ve sadece ilk oyunu içereceği belirtildi. Crytek’in bu açıklamasıyla beraber son zamanlarda sık sık gündeme gelen Warhead iddiaları da resmi olarak yalanlanmış oldu.

Her ne kadar Crysis Warhead iddiaları resmi olarak yalanmış olsa da, Crysis Remastered’ın serinin yeni oyunları için bir başlangıç olduğunu da belirtmekte yarar var. Bu kısımda ise Crytek’in Remastered sürüm ile istediği rakamlara ulaşabilirse serinin devam oyunlarını geliştirebileceği de tahmin ediliyor. Bu da önümüzdeki yıllarda Crysis 4 ile buluşabileceğimiz anlamına geliyor.

Son olarak bu yaz piyasaya sürülmesi beklenen Crysis 1 Remastered’ın PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına geleceğini de yeniden hatırlatalım.