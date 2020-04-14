Crysis 4 hakkında flaş açıklama

Crysis 4 ya da Crysis Remastered beklediğimizden çok daha yakın olabilir. Crysis serisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle bilgisayar donanımlarını ağlatan teknik yönüyle ön plana çıkan seri, uzun süredir sessizliğe gömülmüştü. Tabi bu sessizliğin en büyük sebebi Crytek firmasında yaşanan mali ve diğer problemlerden kaynaklanıyor. Şu sıralar Hunt: Showdown oyununun sırtladığı Crytek, aradan geçen yaklaşık 4 yıl sonra Crysis ile ilgili gizemli bir mesaj yayınladı.

Crysis için yaklaşık 4 yıl sonra gizemli bir mesaj yayınlandı

Oyunun sosyal medya hesapları üzerinden "RECEIVING DATA" mesajı paylaşıldı. "Veri alınıyor" şeklinde çevirebileceğimiz bu mesaj ile ilgili daha fazla detay ise verilmedi. Atılan son mesajın Aralık 2016'da olduğunu düşünürsek sosyal medya hesaplarının yeniden, böyle bir mesaj ile aktifleşmesi seri açısından bir şeylerin geldiğinin de habercisi diyebiliriz. Yayınlanan bu mesaja baktığımızda Xbox tarafından verilen yanıt ile birlikte binlerce oyuncunun heyecanlandığını görüyoruz.

Crysis tarafında son gelişme 1 Nisan tarihinde yaşanmış ve oyunun resmi sitesi güncellenmişti. Birçok oyun sever bu durumu 1 Nisan şakası olarak görse de firmadan şaka olduğuna dair bir açıklama görmemiştik. Ardından çıkan Crysis 4 ve Crysis Remastered söylentileri ise firmada bir hareketlilik olduğunun önemli bir kanıtı oldu. Üstelik geçtiğimiz yıl Nisan ayında Crytek'in Crysis 4 üzerinde çalıştığına dair bazı dedikodular da ortaya çıkmıştı. Tüm bu dedikodular ve tekrar faliyete geçen sosyal medya, resmi sitenin arkasından ne çıkacağı ise merak konusu. Gözler ise tabi ki Crytek firmasına çevrilmiş durumda.