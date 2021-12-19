Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'yu satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın tamamlandığı ve Ronaldo'nun takımın büyük hissedarı olacağı açıklandı.

Satın alım sonrasında açıklamalarda bulunan Ronaldo, Cruzeiro'yu eski günlerine kavuşturmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Katkı yapacak çok şeyim olduğunu söylüyorum. Önümüzde çok işimiz var ve Cruzeiro ile harika şeyler yapmak için hırslıyız." ifadelerinde bulundu.

Cruzeiro'nun yeni sahibi olan Ronaldo, futbolculuk kariyerinin başlarında 1993-94 seneleri arasında Brezilya ekibinin formasını giymişti. Efsane futbolcu, İspanyol kulübü Real Valladolid'in de yüzde 51'lik hissesine sahip.











