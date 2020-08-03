Crush sendromu tedavisi birinci ve ikinci aşama olarak devam etmekte ve sürebilmektedir. Hastalığın tedavisi uzun sürebilir. Crush sendromu bir çeşit cilt hastalığıdır. Cildi önemli ölçüde etkilediği gibi diğer organları da etkilemektedir. Crush sendromunun birçok sebebi olduğu bilinmektedir.

Crush sendromu nedir?

Crush sendromu travmatik rhabdomiyolizis olarak adlandırılan bir hastalıktır. Sendromda vücut dokularının tamamı etkilenebilir. Crush sendromu, böbrek yetmezliği, ödem, şok ve solunum yetmezliğine neden olan bir sendromdur. Crush sendromu ilk kez 1941 yılında keşfedilmiş bir sendromdur. Kas zedelenmesi ve akut böbrek yetmezliği ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Crush sendromu ile birlikte böbrek kan akışı azılır ve doku zedelenmeleri meydana gelir. Bu şekilde kişide akut böbrek yetmezliği ortaya çıkan ve cildi de beraberinde etkileyen bir sendrom olarak tanımlanabilir. Crush sendromu ayrıca ezilme sendromu olarak da tanımlanmaktadır.

Özellikle yıkıcı deprem gibi doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilerde crush sendromu gözlemlenmektedir.

Crush sendromu belirtileri nelerdir?

- İdrarın renginin kahverengi olması

- Ciltte ödem meydana gelmesi

- Kalp çarpıntısı

- Ritim bozukluğu (Aritmi)

- Düşük tansiyon

- Halsizlik

- Düşük kan basıncı

Crush sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Crush sendromu kanı önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla crush sendromu olan kişilerde öncelikle kan seviyesi dengelenmeye çalışılır. Bu yüzden ilk tedavi seçeneği kanda ki mevcut kan sıvısını arttırmaktır. Hastaya saatte 1 litre hızla kan sıvının arttırmak için sıvılar enjekte edilir. Ayrıca crush sendromunda potasyum değeri de düşürülür.

Crush sendromu taşıyan kişilerde böbrek yetmezliği de ortaya çıktığından dolayı böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile hasta uygun görüldüğü takdirde diyalize sevk edilir. Hastaların 8 ve 12 saat bir aralığında kan basıncı kontrol edilir. Ayrıca hastaya 4 saatte bir santral damar yolu ile basınç takibi yapılarak kan seviyesi büyük ölçüde izlenir ve takip edilir.

Crush sendromlular haftada en az 2 kez diyalize girer ve buda tedavinin bir parçasıdır. Diyaliz her hastada gerekli görülmez fakat bazı hastalarda da yine bu tedavi seçeneği geliştirilmiştir. Crush sendromunda ikinci bir tedavi ve en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi ise fasiotomi tedavi yöntemidir.

Crush sendromunda birincil tedavi yöntemi sıvı tedavisidir. Enkaz atlında kalan hastaların hayat fonksiyonlarının normale dönmesi ve ezilmiş olan hücrelerin tekrardan tedavi edilmesi amacı ile sıvı tedavisi uygulanır. Crush sendromu tedavisi oldukça dikkatli ve doğru yapılmalıdır. Hastaların tedavisi genellikle çok yönlü olarak sürmektedir. Planlı tedavi ile hastalar tedavi edilmekte ve belirtileri düzelmektedir.

Crush sendromu testi nasıl yapılır?

Crush sendromu için idrar testi yapılmaktadır. İdrar testi sonucunda idrarın pH değerine bakılır. İdrar testinin sonuçlarının normal olması sonucunda hastaya bir takım tedavi yöntemleri geliştirilir. Ayrıca bakılan testte kan reaksiyonu da tespit edilir.

Hastaların kan basıncı ve sıvı tedavisinin gerekli olup olmadığı bu test sonucu belirlenmiş olur. Doktor karaciğerin hasar olduğunu düşünüyorsa hastaya karaciğer fonksiyon testi de yapabilir. Karaciğer fonksiyon testi yapıldığında ise karaciğer detaylı olarak incelenir ve eğer bir hasar söz konusu ise hasta derhal tedaviye alınır.

Crush sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Crush sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sendromdur. Bundan dolayı hastaları yakından takip edilerek uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Crush sendromu pek çok organı etkilediğinden dolayı tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir sendromdur. Bu sendromda akut böbrek yetmezliği ortaya çıktığı için hastalarda ölümcül fonksiyonlar gelişebilmektedir. Özellikle enkaz altında doku zedelenmesi yaşayan hastalarda bunun sonucunda ölüme neden olan komplikasyonlar doğabilmektedir. Bundan dolayı crush sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken sendromdur.