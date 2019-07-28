Crivelli geldi, Ponck yolda

3 sezondur ligde şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Medipol Başakşehir yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Behich, Azubuike, Furkan Soyalp, Muhammet Demir ve Fredrik Gulbrandsen’i kadrosuna katarak transfere hızlı giren Turuncu-Lacivertliler bir isimde daha mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibi, Fransa 2. Lig ekiplerinden Caen’in 24 yaşındaki forveti Enzo Crivelli’yi renklerine bağladı. Fransız oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Başakşehir, Caen’e de 2.7 milyon Euro ödeyecek. Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli’nin trnasferi için paylaşılan videoda “Hoş geldin Apaçi” ifadesi kullanıldı.

Resmiyet kazanacak

İstanbul temsilcisi, stoper için de uzun zamandır yoğun mesai harcıyordu. Turuncu-Lacivertliler, bu doğrultuda da Portekiz ekibi, Desportivo Aves’te görev yapan Ponck ile büyük ölçüde anlaştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.