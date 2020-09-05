Cristiano Ronaldo'yu arı soktu! Hırvatistan maçı...
Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'nun ayağını arı soktuğu için yıldız ismi riske etmediklerini söyledi
Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'nun ayağını arı soktuğu için yıldız ismi riske etmediklerini söyledi.
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun ayak parmaklarından birinin arı sokması nedeniyle şiştiğini açıkladı. Santos konuyla ilgili, "Beklemek zorundayız. Enfeksiyonun ne zaman geçeceğini bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
Ronaldo 99 golle oynadığı Portekiz Milli Takımı'nda 100'ler kulübüne dahil olmak için mücadele edecekti.